Kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını aktaran Ukraynalı futbolcu, "Bizim kendi planlarımız var. İlginç bir maç olacak. Güçlü bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Planımız gizli, ne olduğunu yarın göreceksiniz." diye konuştu.

Arda Turan'ın gelişiyle takım ve kendi oyununda değişiklikler olduğunu belirten Sudakov, "Serbest bir oyuncu gibi oynuyordum. Şu an daha 10 numaraya yakın gibi oynuyorum. Hocam, ceza sahasına yakın ve agresif oynamamı istiyor. Oyunla ilgili detayları da veriyor. Bunları önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.