Beşiktaş Kulübü'nün yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli personelle tanışarak, antrenman sahaları ve tesislerin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Beşiktaş tam kadro Giovanni van Bronckhorst’a eşlik etti

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ziyareti sırasında Giovanni van Bronckhorst’a eşlik etti.