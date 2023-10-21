İstanbul

HİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 43'üncü defa düzenlenen dünyanın "en büyük" ve "en kapsamlı" teknoloji etkinliği olan GITEX Global, 170'in üzerinde ülkeden 6 binden fazla şirkete ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan fuarda Türkiye, 43'ü Ticaret Bakanlığı desteği ve HİB milli katılım organizasyonu çerçevesinde olmak üzere 50'yi aşkın firmayla katılım sağladı. Toplam 5 ayrı salonda yer alan Türkiye pavyonu ve Türk firmaların stantları yoğun ilgi görürken çok önemli iş birliklerine de imza atıldı.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile Dubai Ticaret Ataşeleri Ersoy Erbay, Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal, Türkiye standını ziyaret ederek katılımcı Türk firmalarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

GITEX Global'de küresel dijital ekonominin paydaşları olan büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin çalışmalarından yeni girişimlere, kamusal yatırımlardan kodlayıcılar ve geliştiricilere, yeni kripto ve blockchain sistemlerinden akademi ve gençlik projelerine kadar geniş yelpazede konular ele alındı.

İhracatta 5 yılda 15 milyar dolar hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Türk yazılım ve bilişim hizmetleri sektörünün toplam 23 milyar dolarlık hacme ulaştığını kaydetti.

Geçen yıl ihracatın 3 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Bağören, "Sektörün ihracat hacmi yüzde 13'e ulaştı, yıllık satış hacmi yüzde 21 büyüdü. Son yıllarda tüm dünyada dikkati çeken ve potansiyeli yüksek olan sektörümüzü, atacağımız doğru adımlarla birlikte 5 yıl içerisinde 15 milyar dolarlık ihracat hacmine taşımayı amaçlıyoruz. Sektörün, ödemeler dengesinde de karlılık hedefliyoruz. Köklü sanayi yapımız, iç pazardaki talep büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve geliştirme yeterliliğimiz, rakip ülkelere kıyasla uygun maliyetimiz, teknolojiye erişimin geliştirilmesi, geniş ve genç nüfus yapımız, devletimizin ihracat, Ar-Ge ve istihdam için verdiği teşvik ve destekler ile sektörümüzün çok daha iyi noktalara erişeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.