İspanya'nın Barselona kentinde yaklaşık 100 bin katılımcıya ev sahipliği yaparak bugün kapılarını kapatmaya hazırlanan Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) katılımcılar bu sene de geleceğin teknolojilerine şahitlik etti.

Neredeyse her stantta yeni bir ürün ya da yazılımın konuşulduğu fuar, yapay zekadan robotlara, bulut teknolojilerden telekomünikasyona, otonom araçlardan akılı cihazlara çok sayıda teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Akıllı yüzükler, robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, esnek telefonlar, uçuş için gün sayan taksiler, akıllı gözlükler ve daha onlarca ürün ve hizmet MWC 2024'te yerini alırken, neredeyse her firma artırılmış gerçeklik teknolojilerini kendi iş süreçlerine nasıl adapte ettiğini gösterdi.

Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl her ne kadar daha çok yapay zekanın yazılım hali yoğun şekilde kullanıcıları karşılasa da yapay zekanın somutlaşmış hali olan robotların bulunduğu alanlar yine fuarın en yoğun ziyaret edilen alanlarından oldu.

Katılımcılar, robotla sohbet etmek için sıraya girdi

Fuarın şüphesiz en yoğun yeri İngiliz şirket Enginereed Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca oldu.

Ziyaretçilerle sohbet eden, sordukları sorulara yanıt veren, hatta kendisi de soru sorup yorum yapabilen, şaşıran, üzülen, sevinen, mimikleri ile katılımcıları etkileyen insansı robotla sohbet edebilmek için katılımcılar sıraya girdi.

Akıllı robot köpeklerin birbirinden farklı hünerlerini sergilediği alanlar da yine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden oldu. Akıllı köpekler insanlarla olan etkileşimini artırabilmek için, pati veriyor, dans ediyor, sevildiğinde mutluluktan havalara zıplıyor, öyle ki neredeyse normal bir köpeğin yapabildiği her şeyi yapabiliyor.

Fuarda sergilenenler başta olmak üzere teknolojinin her gün daha da akıllanan hallerini yakından deneyimleyen katılımcılar, artık gelecekte beklenen "yapay zeka-insansı robot" çağının çok da uzakta olmadığını gözlemledi.

26 Şubat'ta başlayan fuar bugün kapılarını kapatacak.