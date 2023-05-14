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Eser, 27 ve 31 Mayıs'ta da AKM'de sahnelenecek.

Koro şefliğini ise Paolo Villa'nın üstlendiği eserde Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol aldı.

İtalyanca seslendirilen eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.

Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu eserde Tolga Atalay Ün yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

Ödüller “Fosforlu” ve “Güllü”ye verildi

Ödüller “Fosforlu” ve “Güllü”ye verildi

İSTANBUL AA- William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin librettosunu Arrigo Boito kaleme aldı.

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