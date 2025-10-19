BURHAN AKDAĞ

İş insanı ve ünlü organizatör Enes Furkan Bilgiçli imzalı “Global Star Awards 2025”, bu yıl da sanat, medya, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini büyüleyici bir atmosferde bir araya getirdi.

İstanbul’un en seçkin mekanlarından Leila Cabaret’te düzenlenen tören, yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

FİLİSTİN’E MAVİ HALIYLA DESTEK

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Sevtuğ Kasapbaşoğlu ve organizasyonun mimarı Enes Furkan Bilgiçli’nin üstlendiği gecede, geleneksel kırmızı halı yerine bu kez anlamlı bir farkındalık yaratıldı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, “mavi halı” konsepti uygulandı. Bu anlamlı detay, davetlilerden büyük alkış aldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

Gecede adeta bir yıldız yağmuru yaşandı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Gülnaz, Irak’lı ünlü sanatçı Mohamed Najar, Sinan Tanyeli, başarılı sanatçılar Fatih Bulut, Ankaralı genç sanatçı Selahattin Can Öztaş, Rita Mahrani, Hilal Altın, Pelin Suade, Dodo, Ali Alkurt, Esin Kaya, Tuğba Özay, Ergül Ulu, Melissa ve Kemal Cenk İçten gibi isimler gecede yer aldı.

Basın dünyasının duayen ismi Gazeteci-Yazar Burhan Akdağ, gecenin en dikkat çeken konuklarından biri olarak sahnede büyük alkış aldı.

Törenin “mavi halı” sunumlarını Türkiye’nin tanınmış modelleri Buse Ilgaz, Ecem Gül ve İlknur Özkuş gerçekleştirdi.

Her biri zarafetleriyle geceye renk katarken, davetlilerle yaptıkları röportajlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Törenin ardından sahne alan ünlü DJ Engin Demir, performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Ritim, ışık ve enerjinin buluştuğu o anlarda, “Global Star Awards” sadece bir ödül töreni değil; sanat, duygu ve barışın ortak dili haline geldi.