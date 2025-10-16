İSTANBUL (AA) - Globalturk Capital 7. Yıllık Özel Sermaye Fonları Konferansı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut'un katıldığı konferansa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da video mesaj yolladı.

Küresel Özel Sermaye Birliği (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle düzenlenen konferans, 55'ten fazla uluslararası yatırımcıyı ve 300'ün üzerinde üst düzey katılımcıyı bir araya getirdi.

Konferansta, uluslararası özel sermaye, özel kredi, girişim sermayesi fonlarının yöneticileri, uluslararası kalkınma ve yatırım finans kurumları temsilcileri, teknoloji yatırımcıları ve kurumsal liderler, konuşmacı olarak yer aldı.

'Değişen Küresel Yatırım Dinamiklerinde Türkiye ve Çevresi: Sermaye, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik' ana temasıyla gerçekleştirilen konferansta, makroekonomik politikalar, özel sermaye ve borç piyasalarındaki dönüşüm, teknoloji yatırımlarının yükselişi ve sürdürülebilir büyüme stratejileri masaya yatırıldı.

Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım stratejisi kapsamında uluslararası fonların ilgisini çeken fırsat alanlarını değerlendiren katılımcılar, sanayi, teknoloji, enerji, sağlık, tarım ve dijitalleşme odaklı yatırımların gelecek 5 yıldaki yönünü de ele aldı.

Özel sermaye, özel kredi ve girişim sermayesi fonlarının fintek, oyun, sağlık teknolojileri, yapay zeka ve yeşil enerji gibi sektörlerde yarattığı dönüşüm de etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Fon yöneticilerinin, bölgesel işbirlikleri, yatırım ve yatırımlardan çıkış stratejileri, fon sahiplerinden fon toplama süreçleri, Borsa İstanbul ve Londra Borsası'nın yatırımcılar için sunduğu yeni yatırım ve çıkış olanaklarına odaklandığı paneller de programda yer aldı.

- 3,5 trilyon dolar varlık yöneten fonlardan üst düzey yöneticiler bir araya geldi

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, Küresel Özel Sermaye Birliği Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin, dünyada toplam 3,5 trilyon dolar varlık yöneten fonlardan üst düzey yöneticileri bir araya getirmesi dolayısıyla özel bir platform olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında 10 panelin yer aldığını belirten Öney, panellerde yatırım odakları, yatırım fırsatları ve Türkiye'deki yatırım ortamının konuşulacağını söyledi.

Öney, 'Bu yatırımcılar uzun vadeli yatırımcılar. Borsa yatırımcısı gibi değil. Geldikleri zaman uluslararası doğrudan yatırım kategorisinde geliyorlar. Şirketlere yatırım yapıyorlar. En az 5 ila 10 yıl o şirketlerle kalıyorlar. Şirketlerin yönetim kurullarına giriyorlar ve o şirketleri doğru alanlarda hızlı büyümeleri için yönlendiriyorlar. Konferansta çok kıymetli bir yatırımcı varlık sınıfı, özel sermaye, özel kredi ve girişim sermayesiyle ilgili neredeyse Türkiye'yi ilgilendiren her türlü konuyu konuşacak.' ifadelerini kullandı.

- 'Güvenli limanlara yatırım yapalım gibi konular kalmadı'

Türkiye'de ve dünyada hem yapay zekayla alakalı hem de yapay zeka harici farklı sektörlerde önemli yatırım alanları olduğunu vurgulayan Öney, 'Mesela sanayinin dijitalleşmesi, katma değerli ürünleri üretebilir hale gelmesi, daha verimli çalışabilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık yatırımları, gıda güvenliği, siber güvenlik, dijital güvenlik gibi konular çok çok önemli.' değerlendirmesini yaptı.

Dünyada 'güvenli liman' veya 'güvenli limanlara yatırım yapalım' gibi konuların kalmadığını, birçok yatırımcının artık kendi ülkesinden dışarıda yatırım yapmaya başladığını söyleyen Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Çünkü varlıklarını çeşitlendirmek istiyorlar. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman Amerika baya bir karışık hale geldi. Her sabah Başkan Trump'ın birtakım yönetim kararlarıyla uyanıyor. Güney Amerika sıkıntıda, Amerika ile arasında ciddi sürtüşmeler var. Amerika'nın Çin ile arasında sürtüşmeler var. Eskiden Çin'e giden sermaye artık 2-3 senedir oraya gitmekten imtina ediyor, Hindistan'a veya Güneydoğu Asya'ya gidiyor. Bizim bölgemize baktığımızda Avrupa'da da makro ve politik istikrarsızlıklar var. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu daha stabil bir ada haline geldi relatif olarak.'

- Gelecek 10 sene Türkiye için önemli bir fırsat

Türkiye'nin elinde gelecek 10 yıl için önemli bir fırsat olduğunu ve yatırımcıların da bunun farkındalığıyla en az 10 yıllık sürece bakarak hareket ettiğini dile getiren Öney, 'Sabırlı yatırımcı bunlar. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmemeleri için bir sebep yok. Türkiye bir güvenli ada gibi kalmaya başladı.' diye konuştu.

Öney, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin bölgeyi ferahlattığını ve bunun Türkiye ve çevresindeki yatırımlara ekstra etkisinin olacağını vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların ve savaşların bir nebze de olsa ateşkesle sonuçlandığını anımsatan Öney, şöyle devam etti:

'İnşallah kalıcı barışa doğru gidiyor olsun. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna arasında problem var. Eminim ki yakın dönemde o da stabil bir hale gelecek. Onlar stabil hale geldikçe Türkiye'nin çok büyük avantajı olacak bu konularda. Birincisi zaten daha istikrarlı bir konuma kavuşacak. İnsanlar gelmekten imtina ediyorlar, çekiniyorlar haklı olarak ya bu bölgeye gidip hani savaş var o bölgede falan gibi düşünebiliyorlar. Aslında yok ama düşünebiliyorlar. O yüzden onların o konularda rahatlamanın sağlanması tabii ki Türkiye'yi çok daha ön plana çıkaracaktır ve bunun da tabii ki etkisini görüyoruz.'

- Türkiye Asya'dan da Amerika'dan da Avrupa'dan da yatırım alıyor

Öney, konferansta Türkiye'ye hiç yatırım yapmamış ama yatırım programlarına almış çok büyük yatırımcıların olduğu aktardı.

Bu yatırımcıların gelecekte yaşanacak gelişmelerle Türkiye'nin ön plana çıkacağı için burada bulunduğunun altını çizen Öney, ciddi anlamda Asya'dan da Amerika'dan da Avrupa'dan da Türkiye'ye yatırım gelmeye başladığını ve sürecin daha iyiye gideceğini kaydetti.

Öney, regülasyonların veya iyileştirmelerin daha iyi hale getirilerek sermayenin önünün açılmasıyla Türkiye'ye gelecek sermayeyi en az 10-20 kat arttırılabileceğini dile getirdi.