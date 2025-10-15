İSTANBUL (AA) - Globalturk Capital 7. Yıllık Özel Sermaye Fonları Konferansı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 55'ten fazla uluslararası yatırımcı konuşmacı ve 300'ün üzerinde üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek etkinlik, Küresel Özel Sermaye Birliği (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle düzenlenecek.

Uluslararası özel sermaye, özel kredi, girişim sermayesi fonlarının yöneticileri, uluslararası kalkınma ve yatırım finans kurumları temsilcileri, teknoloji yatırımcıları ve kurumsal liderler, konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

'Değişen Küresel Yatırım Dinamiklerinde Türkiye ve Çevresi: Sermaye, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik' ana temasıyla bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı konferansta, makroekonomik politikalar, özel sermaye ve borç piyasalarındaki dönüşüm, teknoloji yatırımlarının yükselişi ve sürdürülebilir büyüme stratejileri masaya yatırılacak.

Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım stratejisi kapsamında uluslararası fonların ilgisini çeken fırsat alanlarını değerlendirecek katılımcılar, sanayi, teknoloji, enerji, sağlık, tarım ve dijitalleşme odaklı yatırımların gelecek 5 yıldaki yönünü de ele alacak.



Özel sermaye, özel kredi ve girişim sermayesi fonlarının fintek, oyun, sağlık teknolojileri, yapay zeka ve yeşil enerji gibi sektörlerde yarattığı dönüşüm de etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri olacak.

Fon yöneticilerinin, bölgesel iş birlikleri, yatırım ve yatırımlardan çıkış stratejileri, fon sahiplerinden fon toplama süreçleri, Borsa İstanbul ve Londra Borsası'nın yatırımcılar için sunduğu yeni yatırım ve çıkış olanaklarına odaklanacağı paneller de programda yer alacak.

- 'Türkiye yeniden çekim merkezi haline geldi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, dünya genelinde emniyetli bir limanın kalmadığını ve Türkiye'nin, küresel özel sermaye için yeniden bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti.



Öney, 'Dijital dönüşüm, teknolojik yatırımlar, ihracat odaklı ve katma değerli sanayi temelli büyüme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar sayesinde ülkemiz hem bölgesel hem de küresel ölçekte dikkat çekiyor. Türkiye'deki kamu ve özel sektörün bu varlık sınıfına giderek artan ilgisi ve hatta öncülüğü, küresel sermayenin daha fazla Türkiye'yi radarına almasının önünü açıyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Yılın ikinci yarısında uzun bir aradan sonra ilk kez yeni özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarının kaynak yarattığını aktaran Öney, bu trendin gelecek yıl da devam etmesini öngördüklerini aktardı.

Konferansta özel sermaye, özel kredi ve girişim sermayesi fonlarının Türkiye'deki yeni yatırım temalarını, teknoloji yatırımlarının ölçeklenmesini, yeşil dönüşüm fırsatlarını ve yatırımlardan çıkabilme ortamını tartışacaklarını belirten Öney, 'Amacımız, Türkiye'nin yatırım hikayesini uluslararası yatırımcılar nezdinde yeniden konumlandırmak ve fon akışlarını güçlendirmek.' ifadelerini kullandı.