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Avcılar'da TEM Otoyolu kenarında yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı vatandaşlar, araçlarını durdurarak bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Sürüler halinde binlerce kilometre sürecek yolculuğa çıkan leylekler, İstanbul semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.

İSTANBUL AA- Sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leyleklerin uzun süren yolculukları devam ediyor.

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