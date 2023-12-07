491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA