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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

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