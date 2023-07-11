ANKARA- Lozan Vatan'dır sloganı ile Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılında Göksel konseri gerçekleşecek.

Pop müziğin ünlü ismi Göksel, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi, Çalıkuşu Derneği'nin desteği ile gerçekleşecek olan Lozan Vatan'Ddır konseriyle sevenleriyle buluşacak. 24 Temmuz akşamı saat 20: 30'da Ankara Gençlik parkında yapılacak olan konserde “Yalnız Kuş”, “Sen Orda Yoksun” ve “Denize Bıraktım” gibi sevilen şarkılarını seslendirecek olan Göksel, tüm izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL