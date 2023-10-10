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Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Dereceye giren golfçülere kupalarını, Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

Gross kategorisinde 155 (+11) skora ulaşan Recep Turan birinci oldu. Recep Turan, 67 stableford puanla tamamladığı A kategorisinde de ilk sırayı aldı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin federasyonlarının iş birliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon sona erdi. Dreamland Golf Kulübü’nde oynanan turnuvaya 72 sporcu katıldı.

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