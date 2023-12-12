Haber: Mert Osman Erman

Epic Games, 2020'de Google'a dava açarak uygulama mağazasını rakipleri üzerinde yasa dışı bir şekilde baskın kılmakla suçladı. Google'ın Android yazılımı tarafından çalıştırılan akıllı telefonlar için uygulamaları yüklemek için mağazayı yüz milyonlarca kişi kullanıyor. Google, sonucu tartışacağını söyledi. Google'dan Wilson White, "Android ve Google Play, herhangi bir büyük mobil platformdan daha fazla seçenek ve açıklık sağlıyor" dedi. "Duruşma, Apple ve App Store'u, Android cihazları ve oyun konsollarındaki uygulama mağazaları ile güçlü bir rekabet içinde olduğumuzu açıkça ortaya koydu," dedi. "Android iş modelini savunmaya devam edeceğiz ve kullanıcılarımıza, ortaklarımıza ve daha geniş Android ekosistemine derin bir bağlılık taşıyoruz." Epic CEO'su Tim Sweeney, çözüm çalışmalarının Ocak ayında başlayacağını söyledi. "Google'a karşı zafer! Dört hafta süren ayrıntılı mahkeme ifadesinin ardından Kaliforniya jürisi, Google Play tekeli aleyhine tüm suçlamalarda bulundu," dedi Epic CEO'su Tim Sweeney, X adlı eski adıyla Twitter'da bir gönderide. İki şirketin avukatları, bir aydan fazla süren davada Pazartesi günü final argümanlarını sundu. Jüri, mahkeme dosyasına göre tüm suçlamalarda oy birliğiyle Epic'in lehine karar verdi. Davada ayrıca Google'ın Android uygulama geliştiricilerine uyguladığı %30'a kadar olan işlem ücretleri ve şirketin Play Store'u ve faturalama servisini nasıl bir araya getirdiği de sorgulandı, bu da geliştiricilerin uygulamalarını mağazada bulundurabilmek için her ikisini de kullanmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu karar, geliştiricilere uygulamalarının nasıl dağıtılacağı ve onlardan nasıl para kazanılacağı konusunda daha fazla kontrol sağlayabilir. Google, komisyonlarının endüstri için rekabetçi olduğunu ve ek avantajlar sağladığını, örneğin erişim, işlem güvenliği ve kötü amaçlı yazılıma karşı koruma gibi, savunuyor. Ancak karar durursa, Google'ın Android destekli cihazlara daha fazla uygulama mağazasına izin vermesi gerekebilir ve herhangi bir uygulama içi satın alma üzerinden elde ettiği geliri kaybedebilir. Google'ın Play Store ne kadar büyük? Google Play Store, dünyanın en büyük uygulama mağazalarından biridir ve doğrudan Apple'ın App Store ile rekabet eder. Android, küresel olarak yaklaşık olarak akıllı telefonların %70'ini çalıştırıyor ve Epic Games'e göre Android uygulamalarının %95'ten fazlası Play Store üzerinden dağıtılıyor. Mağaza, teknoloji devi için kârlı arama işi kadar olmasa da, platform Google'a milyarlarca mobil telefon ve tablet erişimi sağlıyor. Epic, Google'ın "innovasyonu ve seçimi bastırdığını" ve "gizli, rekabeti engelleyici anlaşmaların ağını" kullanarak rekabeti engellediğini iddia etti. Epic Games, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Davanın seyri boyunca, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını boğmak için milyarlarca dolar ödemeye hazır olduğu, geliştiricilere kendi mağaza girişimlerini terk etmeleri ve doğrudan dağıtım planlarına yönlendirmeleri için ve rekabet eden uygulama mağazalarını hariç tutmak karşılığında cihaz üreticileri ile son derece kârlı anlaşmalar sunarak eksikliği," dedi. Google, Epic'e karşı şirketin geliştirici anlaşmasını ihlal etmekle suçlanan zararlar için dava açmıştı. Teknoloji devi, benzer iddialardan doğan antitröst davalarıyla karşılaştı ve Epic davası başlamadan önce flört uygulaması Match'ten benzer iddiaları çözdü. Epic, 2020'de Apple'a karşı benzer bir antitröst dava açtı, ancak ABD bir yargıcı 2021'de genellikle Apple lehine karar verdi. "Bu davada sunulan deliller, cep telefonları üzerinde Apple ve Google'ın boğazını sıkmanın acil bir şekilde ele alınmasını gerektiren yasama ve düzenlemelere duyulan acil ihtiyacı gösteriyor," Epic

Games, açıklamasında söyledi.