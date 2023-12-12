Haber: Mert Osman Erman

Mr. Trump'a yönelik iki su soruşturmayı denetleyen özel savcı Jack Smith, Pazartesi günü mahkemeden, Trump'ın federal yargılamadan muaf olup olmadığı konusunda hızlı bir karar istedi. En üst mahkeme daha sonra talebini değerlendirmeyi kabul etti. Adalet bakanları, ancak sonunda nasıl veya ne zaman karar vereceklerine dair herhangi bir işaret vermedi. Mr. Trump, 77 yaşında, 2020 seçim sonuçlarını alt üst etme iddiasına ilişkin federal suçlamalara ilişkin olarak Mart ayında yargılanması planlanıyor. Ancak avukatları, eski başkanların resmi sorumluluklarıyla ilgili davranışları nedeniyle suçlamalarla karşılaşamayacağını defalarca savundu. Ancak bu argüman, bu ayın başlarında davanın planlandığı gibi devam edebileceğini belirleyen bir alt mahkeme hakimi tarafından reddedildi. Mr. Trump daha sonra bu karara temyiz edeceğini söyledi. Bay Smith'in Pazartesi günkü Amerika'nın en yüksek mahkemesine doğrudan başvurusu, alt mahkemeleri tamamen atlamaya ve planlanan 4 Mart duruşma tarihinde herhangi bir gecikmeyi önlemeye yönelik bir girişimdi. Bay Smith, "Bu dava, demokrasimizin kalbinde temel bir soruyu ortaya koyuyor: Eski bir başkanın görevdeyken işlediği suçlardan federal kovuşturmaya kesin olarak bağışık olup olmadığı veya anayasal olarak federal kovuşturmadan korunup korunmadığı," dedi. Mr. Trump'ın başkanlık bağışıklığı iddiaları "derinlemesine yanlış" ve "yalnızca bu mahkeme bunları kesin olarak çözebilir" diye ekledi. Trump kampanyası daha önce Bay Smith'i "Yüksek Mahkeme'ye yetişmeye çalışan ve temyiz sürecini atlamaya çalışan bir Hail Mary" denemekle suçladı. Bir sözcü, "Bu aldatmacayı durdurmanın başka bir nedeni yok, sadece Başkan Trump'ı ve onun on milyonlarca destekçisini incitmek için acele etmek," dedi. Savcılar nadiren bir alt mahkemenin bir konuda karar vermeden önce en üst mahkemenin müdahalesini isterler ve Bay Smith'in talebi, davasının aciliyetini yansıtmaktadır. Eğer Trump'ın temyizi duruşmayı 2024 Kasım seçiminden sonra geciktirirse, eski başkanın davası tamamen çözülmeden önce Beyaz Saray'a geri dönme olasılığı ortaya çıkar. Bu, yeni bir dizi hukuki karmaşaya yol açacaktır. Bay Smith, "Yargılamasının reddedilmesi durumunda başvurulanın bağışıklık iddialarının bu mahkeme tarafından çözülmesi ve başvurulanın iddia edilen bağışıklık iddiasının reddedilmesi durumunda yargılamasının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde devam etmesi önemli kamu yararı taşımaktadır," dedi. 2024 Cumhuriyetçi ön seçimlerinin başlamasına sadece beş hafta kala, Trump şu anda partisinin adaylığı için rakiplerinin önünde anketlerde lider durumda. Ancak o aynı zamanda, eski başkanı savcı tarafından getirilen ikinci bir dava da dahil olmak üzere, çok sayıda hukuki davayla karşı karşıya. Eğer Trump Beyaz Saray'a geri dönerse, özel savcı tarafından getirilen iki davayı da kendini affetme yeteneği olacaktır ve ona karşı iki eyalet ceza davasının askıya alınmasını zorlayabilir. 2020 seçim davasındaki suçlaması, ABD hükümetini aldatma konusunda dört ayrı suçlamayı içeriyor. Özel savcının Pazartesi günkü mahkeme belgesi, eski başkanın duruşmayı "her fırsatta geciktirmeye ve bozmaya" çalıştığı suçlamasını içerir. Federal seçim davası, Mr. Trump'a karşı açılan dört suç davasının en hızlı ilerleyeni gibi görünüyor ve muhtemelen ilk duruşmaya gitmesi muhtemel olanıdır.