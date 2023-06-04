ANKARA

Seçimlerden sonra merakla beklenen yeni kabinenin dün itibarıyla belli olmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Nureddin Nebati şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız. Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte çalışarak sürdürdüm. Attığımız her adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği sorumluluk duygusu ile atılmış adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancı ile ilerlerken bizim için önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum."

Görevi devralan yeni bakan Şimşek ise:

“Değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli emaneti şahsıma tevdih eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Fiyat istikrarının sağlanması temel hedef. Enflasyonunu tek hanelere düşürülmesi, yapısal dönüşümün sağlanması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir.Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz.” dedi

HABER:MERVE ELÇİ