Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Canlı Cerrahi Sempozyumu, Bilkent Şehir Hastanesinde başladı.

Türkiye'deki göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneğinin hastane ile ulusal ve uluslararası katılımla düzenlediği sempozyumda, gözün farklı branşlarında son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı operasyonlar düzenlenecek.

Operasyonlar, ameliyathanelere kurulan yüksek çözünürlüklü kameralarla yurt içinden ve yurt dışında hekimler için canlı yayınlanacak. Böylelikle hem eğitim hem de hekimlerin eş zamanlı bilgi paylaşımında bulunması sağlanacak.

"Gözün 6 farklı alt branşında 70'e yakın ameliyat yapılacak"

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, 4 gün sürecek sempozyuma ilişkin, dernek olarak asistan ve uzman eğitimlerine önem verdiklerini, bu çerçevede yıl içinde çok sayıda toplantı düzenlediklerini söyledi.

Canlı Cerrahi Sempozyumu'nun uluslararası standartta bir toplantı olduğunu belirten Atilla, son 2 yıldır sempozyuma ev sahipliği yapan, ekibi ve imkanlarıyla destek sunan hastane yöneticilerine, uzmanlarına ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Atilla, sempozyuma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek ameliyatları ülkemizden yaklaşık 900, yurt dışından da 500 hekim çevrimiçi ortamda eş zamanlı izliyor. Gözün 6 farklı alt branşında 70'e yakın ameliyat yapılacak ve 120 hekim bu operasyonlarda kullanılan teknikleri ameliyathanede tartışacak. Ameliyat teknikleri, son yenilikler, aynı hastalıkta farklı cerrahların farklı yaklaşımları tüm detaylarıyla burada ele alınacak. Bu, hem eğitim açısından çok önemli bir toplantı hem de derneğimizin bu konudaki ilerlemeleri takip edip bunu hekimlerimizle, endüstri firmalarıyla paylaşma fırsatı bulduğumuz bir toplantı."

"Eğitim için önemli bir fırsat"

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan da hastane işbirliğinde sempozyumun gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bu organizasyonları kliniğimiz, hastanemiz ve ülkemiz adına çok önemsiyoruz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi olarak nicelik olarak Türkiye'nin en büyük kliniklerine sahibiz. Bu çerçevede aynı zamanda bir eğitim merkezi haline gelme arzusundayız." dedi.

Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer ise sempozyumun hekimlerin eğitimi için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Sempozyum kapsamında 4 gün boyunca retina, oküloplastik cerrahi, katarakt, lazer ve refraktif cerrahi, kornea ile şaşılığı içine alan 6 alt branşta yaklaşık 70 ameliyat yapılacağını aktaran Kemer, "İleri teknikler, yeni teknolojilerle meslektaşlarımızın karşılarına çıkacağız ve eğitim için önemli bir fırsat olacak. Cerrahi operasyonlar yurt dışından da canlı olarak izlenebilecek." açıklamasında bulundu.

"Göz cerrahisinde dünyada çok iyi bir noktadayız"

Sempozyumun geçen yıl ABD, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetlerde geniş yankı uyandırdığını, bu sene daha yüksek oranda katılım beklediklerini belirten Kemer, Bilkent Şehir Hastanesinin güçlü bir akademik donanım ve altyapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Sempozyumun hekimler ve hastalara önemli katkılar sunması temennisinde bulunan Kemer, hemen her branşta olduğu gibi Türk oftalmolojisinin de dünya standartlarında teknikleri kullandığını ve hizmet sunduğunu belirtti.

Bu çalışmaların uluslararası alanda daha fazla bilinir olmasının önemine vurgu yapan Kemer, Türk göz cerrahlarının katıldığı uluslararası platformlardaki canlı cerrahiler, konuşmacı olarak yer aldığı bilimsel aktivitelerle aynı zamanda Türkiye'yi temsil ettiğine işaret etti.

Prof. Dr. Kemer, "Sağlık turizmi her geçen artıyor, yurt dışından çok sayıda hasta ülkemizi tercih ediyor. Onlara da aynı şekilde hizmet sağlıyoruz. Türk göz cerrahisinde dünyada çok iyi bir noktadayız. Bu sempozyumlar da bunu pekiştiren, sağlamlaştıran çok iyi fırsatlar." değerlendirmesinde bulundu.

Göz ameliyatları yapılacak yaklaşık 70 hastanın Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gördüğüne de değinen Kemer, hastaların, farklı cerrahların uzmanlığında, son teknolojik yöntemlerle tedavi olmaktan dolayı mutluluk ve heyacan duyduğunu kaydetti.