Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlıyor Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlıyor

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.

Kaynak: AA