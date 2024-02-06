Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.Kaynak: AA
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.Kaynak: AA
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