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Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı , Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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