Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada tanıklar dinlenilmeye başlandı.

Recai Yamantürk, otelde çamaşırhane sorumlusu olarak çalıştığını söyledi.

Yangın anında 3. katta bulunan 303 numaralı odada çamaşırhanedeki arkadaşları ile uyuduğunu ifade eden Yamantürk, "Ses duyduk uyandık. Kavga var zannettik. Kapıyı açıp bakınca dumanı gördüm. Arkadaşlara herhalde bir şey yanıyor dedim. Hep beraber dışarı çıktık." şeklinde konuştu.

Yamantürk, kaldığı katta 3 oda olduğunu belirterek, "Uyandığımda saat 03.15 ile 03.30 arası falandı. Otelden 03.30’da çıkmıştık. Koridordan garaja, oradan dışarı çıktık. Otoparka indiğimde kapı açıktı. Kimin olduğunu görmedim. Orada araç çekilmesi ile ilgili de bir şey görmedim." dedi.

Otelde en son yangın tatbikatının 5-6 sene önce yapıldığını hatırladığını da dile getiren Yamantürk, "Yangın müdahale ekibi kurulmadı. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı olup olmadığını bilmiyorum. Mutfağı gece denetleyen biri var mı bilmiyorum, oraya hiç çıkmazdım." diye konuştu.

Tanık Gürkan Oskan, 2,5 yıldır Kartal AŞ’de telesiyejlerden sorumlu elektrik personeli olarak çalıştığını belirterek, "O gece 03.30 sıralarında bağırma sesleri ile uyandım. Kartal AŞ lojmanında kalıyordum. Yangın var diyorlardı. Jandarma ekiplerinin yanına gittim 'yardım edebileceğim bir şey var mı?' dedim. Kar motorunu ekiplere teslim ettim, sonra beni uzaklaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel'in elektrik sorumlularının tutuklu sanık Hüseyin Özer ve tutuksuz sanık Bayram Ütkü olduğunu belirten Oskan, kendisinin Ütkü'den emir aldığına işaret etti.

Yangın gecesi garajda bulunan araçların çıkarılmasına yardım etmek için o bölgeye gittiğini anlatan Oskan, "O gece garaja girmeye çalıştım ama dumandan giremedim. Araçların çıkarılmasına yardım etmek için girmeye çalıştım ama giremedim. Sabaha karşı, motor arkasındaki sedye ile tahliye sağladım, garajdaki araçları çıkarttım çıkarttık." şeklinde konuştu.

Oskan, sorular üzerine elektrikli mutfak araçlarının bakımının kimde olduğunu detaylı olduğunu bilmediğini aktardı.

Otelin mutfağında makarnacı olarak çalışan tanık İsmail Güney, 2 senedir Grand Kartal Otel'de görev yaptığını söyledi.

Yangın anında 3. kattaki 302 numaralı odada olduğunu belirten Güney, "Yanımda kalan arkadaşlar beni uyandırdı. Kulaklarım ağır işittiği için çocuklar kapıyı açtığında duman kokusu geldi. Çocuklar da yangın var dediler. Bana yangın eğitimi verilmedi. Yangın Müdahale Ekibi kurulup kurulmadığını bilmiyorum. İSG uzmanı görmedim." dedi.

Güney, gece saatlerinde restoranın Show alanında pişmesi gereken yemek varsa cihazların çalıştırıldığını, onun dışında oradaki cihazların çalışma zamanlarının belirsiz olduğunu kaydetti.

Yangının çıkmasına neden olan grill plate cihazının ne zaman açık ne zaman kapalı olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getiren Güney, "Ben o bölümde çalışmam, mutfakta çalışırım. Mutfaktan tutuksuz sanık Reşat Bölük sorumlu. Temizlikten sorumlu farklı bir ekip var. Tutuksuz sanık Enver Öztürk sadece sıcak yemek yapar. O yangını çıkartan cihazdan sorumlu değil sadece sıcak yemek yapar." diye konuştu.

Gazelle Otelde elektrikçi olarak çalışan Kadir Çelik, kendisinin Grand Kartal Otel'de hiç çalışmadığını belirtti.

Grand Kartal’da elektrikçi olarak Hüseyin Özer, Bayram Ütkü ve Bahadır Özkuru'nun görev yaptığını anlatan Çelik, tutuklu sanık Tahsin Pekcan'ın da Gazelle Otelde çalıştığını ancak ufak tefek arızalar için Kartalkaya'ya gittiğini söyledi.

Çelik, Gazelle otelde çalışan 10-15 kişinin kış sezonunda Grand Kartal Otel'de çalıştığına dikkati çekerek, "O kişileri kimin belirlediğini bilmiyorum. Hüseyin Özer Grand Kartalda çalışıyordu. Emekli olduktan sonra Gazelle'de çalışmaya başladı. Ama kış sezonu Grand Kartal’da çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Personel yemekhanesinde görevli olan Ergün Aydoğan, yangın anında otelde olduğunu, ekmekçi olarak çalışan kişinin duvarlara vurarak "canını seven çıksın" demesi üzerine uyanarak otelden çıktıklarını anlattı.

Koridora çıktıklarında yoğun bir dumanla karşılaştıklarını dile getiren Aydoğan, "Önümüzü görmüyorduk. Araçların giriş kısmından çıktık. Otoparkta, çalışan personel, mutfakçılar ve katlarda bulunan arkadaşlar vardı. Kapı kapalıydı onu biz açtık. Elektrik kesilmişti 10 kişi falan biz açtık kapıyı." şeklinde konuştu.

Grand Kartal Otel'de emekli olduğu 2022 yılına kadar 25 yıl çalıştığını söyleyen Adem Güven, emekli olduktan sonra Gazelle Otelde çalışmaya başladığını söyledi.

Kendisine talimatları sadece Halit Ergül’ün verdiğini anlatan Güven, Grand Kartal Otel ile ilgili çeşitli bilgilerini aktardı.

Güven, son 2 yıldır yangın eğitimi verilip verilmediğini bilmediğini dile getirerek, "Yangın alarmı düğmeleri var. Mutfak ve restorandaki aletleri biliyorum ama kullanmadım. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Mutfaktan Reşat usta sorumluydu." dedi.

Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de toplam 49 yıldır pist ve garaj sorumlusu olarak çalıştığını belirten Erol Yaman, yangın anında evinde olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın kendisini arayarak "Neredesiniz, yanıyoruz." dediğini belirten Yaman, "Yangından 1 ay önce garaj kapısı önünde yangın tatbikatı yapıldı. Garaj iki otelin müşterek garajdır. Biz şoförler olarak katıldık. Kartal Otel personelleri vardı. Bize 'tatbikat var, gelin' dediler. Biz de gittik. 30-40 kişi tatbikata katıldı." diye konuştu.

Yaman, yaklaşık yarım saat sonra otele çıktığını ileri sürerek, "1 itfaiye aracı vardı. Araçlar yanaşamıyordu, biz forkliftle araçları aldık, itfaiyeyi soktuk. Biz makine ekipmanların sorumlusuyduk. Garajda biz 6 kişi çalışıyoruz. Hepsi de o anda itfaiyeye yardım etmeye çıktılar." ifadelerini kullandı.

Yangından sonra garajda bulunan makine ve ekipmanları dışarıda kalmasın diye oradan aldığını da anlatan Yaman, "Kepçeler şu anda benim evimin önünde, gizli bir yerde değil. Her sene normal bakımları olur, bu sene de yangından sonra araçlar dışarıda kalmasın diye aşağıya indirdim. 2 kepçe 3 pist makinesi, 1 unimork, 1 kamyon var." şeklinde konuştu.

Gazelle Otel’in muhasebe personeli Mustafa Yılmaz, Ahmet Demir'in genel müdür, Emir Aras'ın genel koordinatör, Kadir Özdemir'in ise muhasebe müdürü olduğunu söyledi.

Yangını Kadir Özdemir'in telefon aramasıyla öğrendiğini belirten Yılmaz, "Gece Kadir Bey 03.30 civarında beni aradı. Sonra birlikte yola çıktık. Yolda Adem Güven'i de aradık. Kadir Bey başka kimseyi aramadı. Ben 3 tane vinç firmasını aradım." dedi.

Sürdürülebilir turizmle ilgili FQC Global Sertifikasyon AŞ isimli şirketin Grand Kartal Otel'de denetim yaptığını aktaran Yılmaz, "Biz danışmanlık şirketine dosyayı hazırlattık. İkinci sene de aynı dosya ile denetime girdik. Sadece istatistik bilgileri güncelledik. Önce klasör incelendi. Sonra saha denetimine çıkıldı. Ben saha denetimine katılmadım. Bize denetleme ile ilgili belgeleri, ilgili FQC Global Sertifikasyon AŞ’nin önerdiği danışmanlık şirketi hazırladı." diye konuştu.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin denetim yapıp yapmadığı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Turizm Bakanlığının 2011 ya da 2012 yılında Kartalkaya'ya gittiğini hatırlıyorum. Gazelle'den bilgi talebinde bulunmuşlardı 1 sene kadar önce. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daha önce denetleyip denetlemediğini bilmiyorum. Özel İdare de Gazelle Oteli denetlemedi."

Asansör teknisyeni Bilal Ulusoy da asansörlerin çalışma sistemleri hakkında bilgiler verdi.

Kendisinin bakım teknisyeni olduğunu kaydeden Ulusoy, 2019 yılından itibaren Grand Kartal Otel'in bakımlarını kendilerinin yaptığını aktardı.

İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetleme komisyonunda sağlık teknisyeni olarak görev yapan Cemal Yılmaz, kendilerinin işyeri açma ile ilgili ruhsat verildikten sonraki denetimleri kontrol ettiklerini söyledi.

Özelikle ruhsatsızlık denetimi yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Bunlar normal bir denetim değil. Özel İdaresi normalde ruhsat verdiği yerleri denetlemez. Grand Kartal'da ruhsatsızlık üzerine denetim yaptık. Benim görevim sağlık memuru olduğu için kendi alanımda ilgili tutanak düzenledim. 2011, 2016, 2019, 2021, 2024 yıllarında denetimlerde bulundum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kurum olarak yangınla ilgili denetim yapmadıklarını da vurgulayarak, "Bu konuda denetim yapacak personelimiz yok. Bununa ilgili itfaiye teşkilatı kuracak yetkimiz de yok. Otelde yapılan denetimlerde bize imzası bulunanlar eşlik etmiştir. Ama kimler olduğunu hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, White Fox isimli işletme ile ilgili denetim başvurusu olduğunu bildiğini ama başvuran kişiyi tanımadığını da belirterek, "Yangın raporu tüm bina için istendi. Tutuklu sanık Yeliz Erdoğan itfaiye raporunun alınması gerektiğini söyledi. Otel için rapor alınmasını istedi." dedi.

Mahkeme bir önceki gün gerçekleşen duruşmada "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'in avukatlarının itirazlarını yargılamanın hala devam ediyor olması, tüm delillerin toplanmamış olması, dinlenilmeyen tanık, mağdur ve müştekilerin olması nedeniyle reddetti.

Duruşmaya sabaha kadar ara verildi.