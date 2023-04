İSTANBUL- "Greta and the Giants" adıyla yayımlanan orijinal kitap, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg'in iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabaları sayesinde dünya çapında bir hareket başlamış ve "Fridays for Future" adı altında geniş kitleler tarafından desteklenen bir hareket haline gelmişti. Greta’nın hayatından esinlenen hikayenin çocukların iklim değişikliği hakkında bilinçlenmelerine ve harekete geçmelerine ilham vermesi hedefleniyor.

Çevreyi ve dünyayı koruma konusunda kararlı çocukların yolculuğunun anlatıldığı kitap, dünya basını tarafından da büyük ilgi gördü. İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden The Guardian tarafından "muhteşem ve ilham verici bir çocuk kitabı biyografisi" olarak tanımlandı. The New York Times ise bu özel hikaye için, "Bu güzel resimli çocuk kitabı, tek bir insanın nasıl bir hareketi başlatabileceği hakkındadır" görüşlerini paylaştı.

Ünlü sanatçı ve Yuvam Dünya Derneği kurucu üyelerinden Nil Karaibrahimgil tarafından Türkçe’ye çevrilen kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Yeni İnsan Yayınevi tarafından Cevdet İnci Eğitim Vakfı desteği ile okurlarla buluşacak. Kitabın geliri ise yine Yuvam Dünya Derneği ile iklim krizi ile mücadele projelerinde kullanılacak. Yuvam Dünya Derneği’nin çevre bilinci ve iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık projelerinden Yuvam Dünya Kitaplığı kapsamında okurlarla buluşacak olan Greta Devlere Karşı adlı kitap, İnci Vakfı’nın gezici kütüphanesi sayesinde ziyaret edilen okullarla daha çok çocuğa ulaşacak, çocuklar dilediği zaman kitabı kütüphaneden alıp okuma şansı elde edecekler.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL