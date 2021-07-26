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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:03
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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelip, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarSınır Hattı
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