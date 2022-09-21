Çorum'a şehit ateşi düştü

ÇORUM - Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi, Çorum'daki babaevine ulaştı.



Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Karaçam'ın acı haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi. Buharaevler Mahallesi’nde oturan baba Bedri ve anne Meryem Karaçam ile yakınlarına şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olan şehit Muhammed Karaçam'ın babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.



Öte yandan Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit olmuştur” denildi.