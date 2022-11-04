DiyarbakÄ±r ve Mardin'de VakÄ±f taÅŸÄ±nmazlarÄ± kiraya verilecek

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; DiyarbakÄ±r VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DiyarbakÄ±r ve Mardin'de bulunan 27 VakÄ±f taÅŸÄ±nmazÄ±nÄ±, 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼yle sÃ¶zleÅŸme tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verecek.

Takip eden yÄ±llarda kira sÃ¶zleÅŸmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TÃ¼ketici Fiyat Endeksi'nin (TÃœFE) 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re deÄŸiÅŸim % oranÄ± esas alÄ±narak ve emsal, rayiÃ§ gÃ¶zetilerek artÄ±rÄ±lacak.



Ä°ÅŸ yeri ve tarÄ±m arazisi niteliÄŸindeki taÅŸÄ±nmazlarÄ±n kiralama ihalesi 23 KasÄ±m 2022 tarihinde DiyarbakÄ±r VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hizmet binasÄ±nda yapÄ±lacak.