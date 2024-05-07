Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale-Kocabaş kesimleri arasındaki Çürüksu Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametindeki 7-12. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı-Lapseki Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

TEM Otoyolu'nda yol üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Babaeski Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı arası (92-95. kilometreleri) kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) kesimler halinde şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi- Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken ulaşım diğer tüpten iki yönlü veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve güzergahlarında elektrik, elektronik, drenaj sistemleri temizlik, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.30'da ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürüyor.