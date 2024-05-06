Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde yürütülen çalışma sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle, ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.