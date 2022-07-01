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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

01 Temmuz 2022 Cuma 15:32
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış
olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların son başvuru tarihi (15.07.2022) mesai bitimine kadar ilanda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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