Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,069.17
ALTIN
809.35
DOLAR
13.84
STERLİN
18.89
EURO
15.75
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

İzmir Barosu avukatları: Dilara Yıldız olayının takipçisi olacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 13:57
0 Okunma
İzmir Barosu avukatları: Dilara Yıldız olayının takipçisi olacağız

İZMİR  - İzmir Barosu avukatları, İstanbul’da eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaparak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

İzmir Barosu avukatları, İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşları avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaptı. İzmir Adliyesi C Kapı önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Kılınçer Ot yaptı. Yılmaz cinayetinde sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Ot, “Biliyorsunuz değil mi? Şimdi yetkili ağızlardan taziye mesajları dile getirilecek. Ancak meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak. Bir daha yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine ‘İstemiyorum’ dediği için tüm hayatı, umutları, gelecek hayalleri ve sevdaları elinden alındı. Artık sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak. Dilara Yıldız’ı yalnızca katil eski nişanlısı değil, ikiyüzlü politikaların ve cinsiyetçi söylemlerin sahipleri de öldürdü. Tetiği doğrudan çekmeseler de silahı tutan el onlarındı. İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen Dilara Yılmaz’ı çok büyük bir üzüntüyle anıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Barosu AvukatlarıDilara Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı
Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans