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Konya'da askeri araç kazasında şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

05 Ocak 2023 Perşembe 14:59
Konya'da askeri araç kazasında şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

KONYA'da, askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarpması sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ile İkmal Er Halil Seltan'ın (21) cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait Er Mustafa Çitçi yönetimindeki askeri kamyonet, yoğun siste kaza nedeniyle duran Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı TIR'a çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Er Halil Seltan, şehit oldu. Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 askerin tedavisi sürüyor.

Şehit askerler için bugün Konya Havalimanı apronunda tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral

Yusuf Diker, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Düzenlenen askeri törenin ardından dualar eşliğinde şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur memleketi Malatya'ya, şehit Er Halil Seltan memleketi Hatay'a askeri uçakla uğurlandı. 

ŞEHİT ASTSUBAY BABA OLMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Şehit Kıdemli Astsubay Çavuş Harun Uğur'un, temmuzda Beşire Uğur ile dünyaevine girdiği öğrenildi. Beşire Uğur'un, 20 günlük hamile olduğu ve şehit Harun Uğur'un baba olmaya hazırlandığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAskeri Araç KazasıUğurlama Törenişehit
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