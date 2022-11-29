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Şehit Uzman Çavuş Işık, son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2022 Salı 14:56
Şehit Uzman Çavuş Işık, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. 

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü. Burada şehit olan Işık'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helalik alınmasının ardından Işık'ın cenazesi, Ketenli Camisi'ne götürüldü. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve vatandaşlar katıldı.

'MELEK GİBİYDİ ZATEN'

Derya Işık, tabuta sarılan kayınvalidesi Meryem Işık'ı teselli ederek, "Ağlama anne. O içinde nasıl gülüyor? Bak nasıl gülüyor Mustafa'm. İnci gibi dişleri görünüyor" dedi. Meryem Işık da "Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim?" diyerek ağladı. 4 aylık kızı Efnan'ı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, "Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik. Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor" diye konuştu. Şehit Işık'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş IşıkKonya
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