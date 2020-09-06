Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'nca operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA), Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Bitlis’te, il jandarma komutanlığı tarafından merkeze bağlı Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristle ilgili Bitlis Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



''Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 06 Eylül 2020 günü 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyüp Fidan 2020-107' operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 6 BTÖ mensubu 2’si kadın, 4’ü erkek silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde BTÖ Mensupları ile birlikte; 5 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 14 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 387 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 10 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.''