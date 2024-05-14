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Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Araçlar yolda uzun kuyruk oluşturdu.

Kent merkezi, belde ve bağlı köylerde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü, dolu taneleri park halindeki araçların üzerinde birikti.

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