Münih

Almanya'nın Aachen kentinde faaliyet gösteren RemoteSolar start-up'ı, kiracıların güneş santrallerini kiralamalarına aracılık ederek, santralleri herkes için daha erişilebilir hale getiriyor.

Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ülkelerin enerji güvenliğini yerli kaynaklardan sağlama ihtiyacı, özellikle diğer kaynaklara göre kurulum yatırımı uygun, kolay ve ölçeklendirilebilir olan güneş enerjisi santrallerine olan ilgiyi artırdı.

Güneş enerjisinin çatı, bina cephesi, saha ve tarım arazisi gibi alanlara uygulanabilecek farklı tip, dizayn ve kapasitede olması bu kaynağın kullanımına yönelik tasarımların oluşturulmasını kolaylaştırırken, uygulama modellerinin çeşitlenmesiyle kaynağın küçük ölçeklerde kullanımında artış yaşanıyor.

RemoteSolar Genel Müdürü Michael Schmitz, AA muhabirine, ortak bina ve apartmanlarda yaşayan kiracıların güneş paneli kullanımı olanaklarının mümkün olmaması soruna çözüm olarak geliştirdikleri panel kiralama kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'da ortak yaşam olanı olan apartmanlarda çatı büyüklüğünün herkesin elektrik üretim ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığına işaret eden Schmitz, vatandaşların başka bir yerde kurulu bir güneş santrali dahilindeki panelleri kiralayarak, elektrik üretimini istediği kaynaktan tedarik edebilmelerine olanak verdikleri bu çalışmayı hizmete soktuklarını kaydetti.

En önemli avantaj düşük elektrik faturası

Schmitz, kiralık güneş santrallerinden üretilen enerjinin daha sonra standart bir Güç Satın Alma Anlaşması (PPA) yoluyla sistemden yararlanan kiracıların konutlarına teslim edildiğini anlattı.

Kiracıların yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırarak elektrik faturasında düşüş sağlamaya odaklandıklarını ifade eden Schmitz, şunları kaydetti:

"Biz de hane halkının enerji ihtiyacı için kendi enerji varlıklarını kiralama ve oluşturma yöntemine odaklandık. RemoteSolar ile 10 ila 20 yıllığına kiralanabilecek güneş paneli yanında batarya desteğiyle toplamda 2 kilovat ila 20 kilovata kadar bir sistemin yapılandırılması mümkün. Sağladığımız hizmetle bir kurulum sahasında mevcut sistem varsa, bu hemen haneye tahsis edilir. Aksi takdirde, RemoteSolar bir müşteri grubunu belirler ve talebi karşılamak için sıfırdan proje oluşturur. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, müşteriler kendi panellerinden genel bir PPA üzerinden kWh başına belirlenen fiyatlarla elektrik alarak ortalama enerji harcamalarını önemli ölçüde azaltır. Aslında amaç yenilenebilir enerji kullanmak ve maliyetleri düşürmek."

Schmitz, uygulamayı kullanmadan önce kullanıcı adı ve profilinin olduğu bir hesap oluşturulduğunu belirterek, "O hesap sayesinde Almanya içinde taşınmanız durumunda sorun olmadan işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca birden fazla evinizin olması durumunu da göz önünde bulundurarak hesabınızla ilgili düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da hedef 10 bin müşteriye ulaşmak

Beklenmeyen durumlar karşısında planlamada farklı çözümler de sunduklarını dile getiren Schmitz, kullanıcıların sistemleri dahilindeki bataryaların bozulması ya da başka bir sorun oluştuğu durumda RemoteCloud uygulamasının devreye girdiğini aktardı.

Schmitz, RemoteCloud uygulamasının hanelerin kullanılmayan enerjiyi satmalarına ve pil rezervlerini paylaşmalarına olanak tanıdığını belirterek, "Alıcı daha sonra tüm ücretler dahil 0,25 avroya güç alırken, satıcı aylık varlıklarında 0,09 avroluk bir kiralama indiriminden yararlanır. Bu düzenleme, müşterileri ticari operatörlere veya kar amacı güden işletmelere dönüşmesini engelleyerek, bunun yerine daha güçlü bir ağdan ve olası kira indirimlerinden yararlanmalarına olanak tanır. " değerlendirmesini yaptı.

Michael Schmitz, bu yıl Aachen'de tanıtılan RemoteSolar'ın ilk hedefinin, uluslararası genişlemeden önce Almanya pazarında 10 bin müşteriye hizmet vermek olduğunu sözlerine ekledi.

AA