Haber: Damla Oya Erman

Bu olağanüstü durum, güneş döngüsünün bu aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir boyut ve konumda gerçekleşti.

2 Aralık'ta güneşin ekvatoruna yakın bir yerde şekillenen dev kara leke, sadece 24 saat içinde yaklaşık 497,000 mil (800,000 kilometre) genişliğine ulaştı. 4 Aralık'tan bu yana ise bu dev güneş deliği doğrudan Dünya'ya yönelmiş durumda.

Uzmanlar, bu dev deliğin orta (G2) şiddetinde bir geomanyetik fırtına başlatabileceğini öne sürmüşlerdi, bu da radyo kesintilerine ve güçlü aurora görüntülerine neden olabilirdi. Ancak güneş rüzgarının beklenenden daha az yoğun olması, şu ana kadar ortaya çıkan fırtınanın sadece zayıf (G1) olduğu anlamına geliyor. Yine de yüksek enlemlerde aurora görüntüleme olasılığı devam ediyor.

Bu dev deliğin güneşte ne kadar süreyle var olacağı belirsiz. Ancak önceki koronal deliklerin geçmişte bir güneş dönüşünden (27 gün) daha uzun süreler boyunca varlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor. Fakat bu delik yakında Dünya'dan uzaklaşacak.

Koronal delikler, güneşi yerinde tutan manyetik alanların aniden açılmasıyla oluşur. Bu durum, güneşin üst yüzeyindeki içeriği güneş rüzgarı biçiminde uzaklaştırır. Bu tip karanlık yamalar, çevresindeki plazmadan daha serin ve yoğun olmadığı için ortaya çıkar. Güneş lekelerinin neden siyah göründüğüne benzer şekilde, koronal delikler ultraviyole ışık altında görüntülenmedikçe görünmez.

Koronal deliklerden gelen radyasyon akıları, normal güneş rüzgarından çok daha hızlıdır ve genellikle NOAA'ya göre Dünya'nın manyetik kalkanında bozukluklara neden olur. Güneşteki son koronal delik, mart ayında ortaya çıkan ve Dünya'ya 6 yıldan uzun süredir ulaşan en güçlü geomanyetik fırtınayı tetikledi.

Güneş aktivitesi bu yıl boyunca güneşin yaklaşık 11 yıllık döngüsündeki patlamanın zirvesine yaklaşırken arttı. Ancak bu dev koronal deliğin bu güneş aktivitesinin bir parçası olmaması bekleniyor.

NOAA'ya göre, koronal delikler güneş döngüsünün herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir, ancak aslında solar minimum sırasında daha yaygındırlar. Solar maksimuma yaklaşırken ortaya çıkarsa, genellikle güneşin kutuplarına yakın ve ekvatordan uzakta bulunurlar. Bu durumda, solar maksimuma bu kadar yakınken neden bu kadar geniş bir deliğin ekvatora yakın bir yerde ortaya çıktığı bir gizemdir.

Ancak son birkaç hafta boyunca güneşin daha aktif olduğuna dair birçok başka işaret vardı. Bu durum, bilim adamlarına göre, güneş maksimumunun tam ortasında olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Ekim ayında bilim adamları, güneş döngüsü tahminlerini gözden geçirdi ve şimdi patlamanın 2024'ün başlarında başlayabileceğini öngörüyor.