Haber: Mert Osman Erman

Bu, grup ayrılabilir mi endişeleriyle geçen aylar süren kontrat müzakerelerinin ardından geldi. Çarşamba günü yapılan bir açıklamada YG Entertainment, "güçlü güvene dayalı grup faaliyetleri için özel bir kontrat"ın imzalandığını belirtti.

2016'da kurulan Blackpink, dünyanın en büyük K-pop kız grubu haline geldi. Yeni kontratın, bu yıl imzalanan en karlı müzik gruplarından biri olduğuna inanılıyor.

Ajans ayrıca Blackpink'in, "K-pop sahnesindeki küresel statülerine uygun faaliyetlerle dünya turu ve yeni albümlerle dünya genelindeki hayranlarına karşılık vereceğini" söyledi.

Yeni grup kontratının ayrıntıları hemen net değil ve YG'nin açıklaması, Jisoo, Lisa, Jennie ve Rosé'nin ajanslarıyla olan bireysel kontratlarını da belirtmedi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap, bu kontratların hala müzakere edildiğini bildirdi.

Önceki Güney Kore medya raporlarına göre, dört yıldız bireysel kontratlarını yenilememe kararı alırlarsa, farklı temsilcilik altında solo kariyerlere yönelebilirler. Bu, programları izin verdiğinde sadece grup olarak performans sergileyecekleri anlamına gelir.

Bazı üyelerin ayrılmasının ardından veya bireysel kontratlarını yenilemeyi reddettikten sonra K-pop gruplarının tamamen bir araya gelmesi çok nadirdir. Bu, popüler YG grupları Bigbang ve 2NE1 için de geçerlidir.

Kasım ayında Munhwa Ilbo gazetesi, hiçbir Blackpink üyesinin YG ile bireysel bir kontrat imzalamadığını ve "on milyarlarca won" değerinde rakip ajanslardan teklifler olduğunu bildirdi.

Şimdi, grubun kontratı Ağustos ayında sona erdiğinden beri tırnakları üzerinde bekleyen hayranlar, haberle sevinç dolu. "Bir sonraki turda görüşürüz," eski adıyla Twitter'da yüzden fazla kez beğenilen bir gönderi diyor. "Dünyanın en büyük kız grubu orada kalmaya devam ediyor! Blackpink, her zaman dört kişi olarak kalacak," diyen başka bir kullanıcı diyor.

YG'nin hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 25'ten fazla yükseldi. Ancak şirketin hisse senedi piyasa değeri hala altı ay öncesine göre neredeyse yüzde 30 daha düşük. 20'li yaşlarındaki dört üye kendi alanlarında ünlüdür. Resmi YouTube kanalları 92 milyondan fazla aboneye sahipken, her birinin Instagram'da 70 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Chanel ve Dior gibi büyük moda markalarını temsil ettiler ve Coachella ve BST Hyde Park gibi büyük uluslararası müzik festivallerine başrolde katıldılar.