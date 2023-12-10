Haber: Mert Osman Erman

Video görüntüleri, Çin gemilerinin Filipin hükümet gemilerine güçlü su patlamaları ateşlediğini gösteriyor.

Filipinler, Çin'in eylemlerini "yasadışı ve saldırgan" olarak nitelendirdi.

Güney Çin Denizi, Çin, Filipinler ve diğer ülkeler arasındaki toprak anlaşmazlığının merkezindedir.

Olay, iki ülke arasındaki bir gerilim noktası olan Scarborough Shoal yakınlarında meydana geldi. Pekin, 2012'de kayalığı ele geçirdi ve o zamandan beri Çin gemileri bölgedeki Filipin balıkçılarına tacizde bulunuyor.

Batı Filipin Denizi için Ulusal Görev Gücü, "Çin Sahil Güvenlik gemilerinin su topu kullanarak" hükümet gemilerini yakıt ve yiyecek tedarik etmelerini engellediğini söyledi.

Kuruluş, "yasadışı ve saldırgan eylemleri şiddetle kınar" şeklinde açıklama yaptı.

Pekin ise suya giren gemilere karşı "kontrol önlemleri" kullandığını belirtti.

Bu haftanın başlarında, Filipinler, Güney Çin Denizi'nde 135'ten fazla askeri teknenin görüldüğü bir kayanın etrafını "sürdüğünü" iddia etti.

Pazar günü Filipinler, yaklaşık 40 teknelik bir Noel konvoyu göndermeyi planlıyor. Bu konvoy, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in en büyük işgal edilmiş adası olan Thitu adasındaki insanlara hediyeler ve diğer malzemeler dağıtmayı amaçlıyor.İki ülke arasındaki egemenlik iddiaları nedeniyle yaşanan sürtüşme, geçen yıl Filipinler başkanı olan Ferdinand Marcos Jr.'ın göreve gelmesinden bu yana arttı.

Geçen ay Filipinler, birkaç gün önce de Avustralya ile birleşik hava ve deniz devriye görevleri gerçekleştirdi.

2016'da uluslararası bir mahkeme, Çin'in Güney Çin Denizi'nin %90'ına olan iddiasını geçersiz kıldı, ancak Pekin bu kararı tanımıyor ve son yıllarda tartışmalı sularda adalar inşa ediyor.

Tartışmalı sular aynı zamanda Çin-Amerika ilişkileri için denizde bir gerilim noktası haline geldi ve Ekim ayında ABD Başkanı Joe Biden, herhangi bir saldırı durumunda Filipinleri savunacaklarını uyardı.

Biden'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki sularda meydana gelen iki çatışma sonrasında yapıldı.

Tayvan, Malezya, Vietnam ve Brunei de denizin bazı bölgelerine sahip olduklarını iddia ediyor.