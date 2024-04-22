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Pyongyang yönetimi, geçen hafta Sarı Deniz'de "süper büyük savaş başlığı" kullanılan "Hwasal-1Ra-3" seyir füzesi ile "Pyoltsi-1-2" isimli yeni tip uçaksavar füzesi test etmişti.

Japonya'da devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana farklı tip ve menzillerde 10'uncu kez füze denemesi yaptığını belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede "beklenmedik durumlara karşı" her türlü önlemin alınması talimatı verdiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, füze, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

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Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin yerel saatle 15.04'te balistik füze fırlattığını doğruladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde balistik füze ateşlediğini açıkladı.

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