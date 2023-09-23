Yonhap'ın haberine göre, DP sözcüsü Kang Sun-woo, hakkındaki yolsuzluk iddiasının ardından "muhtemel tutuklama" kararıyla karşı karşıya kalan Lee'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kang, Lee'nin açlık grevini 24'üncü gününde sonlandırdığını ve tedaviye başlayacağını söyledi.

Lee'yi tedavi eden sağlık ekibinin, sağlığına ciddi zararlar vereceği için açlık grevini durdurmasını istediğini belirten Kang, muhalefet liderinin çalışma programını sağlık personeliyle istişarede bulunarak yürüteceğini sözlerine ekledi.

Ulusal Meclis 21 Eylül'de hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Lee'nin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen önergeyi kabul etmişti.

Dokunulmazlığı kaldırılan Lee'nin hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmesi için Seul Bölge Mahkemesinde duruşma yapılacak.

Kararın ardından açıklama yapan Lee, "Savcıların pervasızlığı ve diktatörlüğüne son verilerek halkın dirliği ve demokrasi korunmalı." ifadesini kullanmıştı.

DP lideri, partisine yönelik olarak da birlik çağrısı yaptı ve "DP parçalanırsa, savcı diktatörlüğünün baskısı yoğunlaşacak ve sonuçları doğrudan halkın omuzlarına düşecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lee, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddiasıyla rüşvet almak ve yolsuzluk yapmakla itham ediliyor.

AA