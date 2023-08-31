Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.

İBB tarafından yapılan Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı alındı

İBB tarafından yapılan Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı alındı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.