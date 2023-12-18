Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 564 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 783 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 774 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 292 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 rüzgar santralleri, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 190 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 113 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.