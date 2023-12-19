Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 751 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 421 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 941 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile barajlı hidroelektrik, yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 22 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.