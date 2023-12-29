Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 632 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 195 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 866 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 565 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.