Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 102 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 268 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 980 bin 605 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 817 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 424 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 660 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.