Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 33 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 921 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 805 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 268 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.