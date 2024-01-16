Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 54 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 890 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 964 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 400 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 224 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 429 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.