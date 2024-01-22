Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 162 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 353 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 621 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 735 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı, 769 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.