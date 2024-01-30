Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 788 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 233 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 3 bin 724 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 170 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 998 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 498 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.