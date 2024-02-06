Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 496 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 684 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 804 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 337 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 277 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.