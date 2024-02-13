Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 760 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 993 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 484 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 65 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.