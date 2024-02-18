Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 801 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 463 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 914 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 304 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 778 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 804 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.