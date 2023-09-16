Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 34 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 740 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 194 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 358 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 410 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 574 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA