Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 444 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 206 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 645 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 269 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA